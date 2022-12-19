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Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu'ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

Esra Dermancıoğlu'ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

Atv'nin sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu, yakın arkadaşı Civan Canova ile ilgili yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Esra Dermancıoğlu, sette otururken telefonunu eline alıp, geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden 67 yaşındaki oyuncu Civan Canova'yı aramaya yeltendi. Daha sonra ise bakın böyle duygularını ifade etti...

19.12.2022, 15:30 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022, 15:31

Civan Canova 20 Ağustos 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Esra Dermancıoğlu’ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

Akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan ve hastanede tedavi gören usta oyuncunun ölümü herkesi yasa boğdu.

Esra Dermancıoğlu’ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

Ölüm haberini alan Esra Dermancıoğlu bir paylaşım yaparak "Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik.

Esra Dermancıoğlu’ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz..." demişti.

Esra Dermancıoğlu’ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

UNUTTU, ARKADAŞINI ARAMAK İSTEDİ

Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu aylar sonra arkadaşının öldüğünü unuttu ve sette otururken telefona sarıldı.

Esra Dermancıoğlu’ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

Esra Dermancıoğlu, "Bir konuşmak istedim. Civan Canova'nın vefat ettiğini unuttum. Ve telefonla 'C' harfine gittim. Ölümün en acı verici tarafı ulaşamamak. Sevdiklerimiz bence ulaşılabilir olsun" dedi.

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