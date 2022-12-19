Esra Dermancıoğlu’ndan duygulandıran Civan Canova paylaşımı!

Civan Canova 20 Ağustos 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Civan Canova 20 Ağustos 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan ve hastanede tedavi gören usta oyuncunun ölümü herkesi yasa boğdu.
Ölüm haberini alan Esra Dermancıoğlu bir paylaşım yaparak "Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik.
Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz..." demişti.
UNUTTU, ARKADAŞINI ARAMAK İSTEDİ
Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu aylar sonra arkadaşının öldüğünü unuttu ve sette otururken telefona sarıldı.
Esra Dermancıoğlu, "Bir konuşmak istedim. Civan Canova'nın vefat ettiğini unuttum. Ve telefonla 'C' harfine gittim. Ölümün en acı verici tarafı ulaşamamak. Sevdiklerimiz bence ulaşılabilir olsun" dedi.