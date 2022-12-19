Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu

'Aramazsan Arama' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını korkutan bir haber verdi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
'Aramazsan Arama' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını korkutan bir haber verdi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
"İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR"
Gökhan Özen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim.
Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet.
GÖKHAN ÖZEN'İN SON HALİ
Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor. Şarkıcının son halini görenler ise "Yıllara meydan okuyor" yorumlarından bulunuyor.
BOŞANMA SONRASI SULAR DURULMADI
Şarkıcı Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen'le 2010'da evlenmiş, 2016 yılında boşanmıştı. İki kızı olan çift, yaklaşık beş yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya gelmişti.
Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı. Gökhan Özen'in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen'in bu açıklamalarına ünlü şarkıcı yanıt vermişti.
ESKİ EŞİNİN AİLESİ İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
Tüm bunların ardından Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, Gökhan Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi'nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen'i 1 lira manevi tazminata mahkum etmişti.