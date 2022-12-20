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Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın ayrılık nedeni...

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın ayrılık nedeni...

Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde üç yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. Sürpriz ayrılığın ardından büyük aşkın bitmesinin nedeni de ortaya çıktı. İşte Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş'ın ayrılık nedeni...

20.12.2022, 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 16:59

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın 3.5 yıl önce dizi setinde başlayan arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın ayrılık nedeni...

Dizi bitse de ilişkileri devam etmişti.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın ayrılık nedeni...

Aynı evde yaşayan çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi. Anlaşarak dostça ayrılan çift sosyal medyada karşılıklı takibe devam ettikleri gibi henüz birlikte verdikleri pozları da silmedi.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın ayrılık nedeni...

TOPARLAYAMADILAR

Posta'nın haberine göre; ayrılığa Hafsanur Sancaktutan'ın bir dijital platformda yayınlanan dizisindeki cesur sahneleri sebep oldu.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın ayrılık nedeni...

Sancaktutan'ın uzun süren mastürbasyon sahnesi, Deniz Can Aktaş'ı rahatsız etti.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın ayrılık nedeni...

Çift bu nedenle yaşadıkları krizi aşamadı ve ilişkilerini toparlayamadı. Böylelikle ayrılık kararı da kaçınılmaz oldu.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın ayrılık nedeni...

CEVAP VERMEDİ

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ayrılıkla ilgili sorulara cevap vermedi.

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