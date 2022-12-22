Hayranlarını korkutan Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon geçirdi.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon geçirdi.
Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:
Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.
DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRDİ
Öte yandan; Filiz Akın daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.
"GÜZEL HAYALLER KURAN GÜZEL ÇOCUKLARDIK"
50 yaşındaki oyuncu Binnur Kaya, Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'ın da yer aldığı bir fotoğraf yayınlamış ve duygu yüklü bir not düşmüştü.
Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden. Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan. Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim.
Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri. Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran. Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun.
FİLİZ AKIN KAYITSIZ KALMADI
79 yaşındaki sanatçı Filiz Akın, Binnur Kaya'nın binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı.
Hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.