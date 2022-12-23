100 TL’yi tuvalete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı

Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur.