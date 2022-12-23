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Haberler Magazin 100 TL'yi tuvalete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı

100 TL'yi tuvalete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı

Klozete 100 TL attığı anları paylaşan ve hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen 'Mika Can Raun' olarak bilinen Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeni, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mikail Kurnaz savunmasında, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum." dedi.

DHA

23.12.2022, 13:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 13:45

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mika Can Raun (Mikail Can Kurnaz) ve avukatı katıldı.

100 TL’yi tuvalete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDEN YAPTIM"

Sanık Mika Can Raun savunmasında, "Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım.

100 TL’yi tuvalete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı

Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur.

100 TL’yi tuvalete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı

Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı; ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verildi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda ceza verilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" dedi.

100 TL’yi tuvalete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı

Mahkeme sanık Mika Can Raun'un adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi.

İDDİANAME

Mika Can Raun'un, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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