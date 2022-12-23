Ceren Hindistan’a mahkemeden kötü haber!

DAVAYI KAYBEDEN CEREN HİNDİSTAN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hastane yönetimi "Sorumluluğu bize yüklemeye çalışıyor, bize iftira atıyor" diyerek başvurduğu tazminat davasını kazandı.