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Haberler Magazin Ceren Hindistan'a mahkemeden kötü haber!

Ceren Hindistan'a mahkemeden kötü haber!

Oyuncu ve model Ceren Hindistan, böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya Rima Aslan'ın kemoterapi tedavisi görmesini istememiş, bunu bilen hastane yönetimi ünlü isme 'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' diyerek dava açmıştı. O dava için mahkeme kararını verdi. Ceren Hindistan, 20 bin lira tazminat ödeyecek.

23.12.2022, 13:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 13:16

Ceren Hindistan'ın böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi görmesini istememesi üzerine hastane tarafından açılan davayı da kaybetmişti.

Ceren Hindistan’a mahkemeden kötü haber!

Oyuncu Ceren Hindistan'ın 'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' iddiasıyla hakkında dava açan hastaneye karşı sosyal medya hesabından hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

Ceren Hindistan’a mahkemeden kötü haber!

DAVAYI KAYBEDEN CEREN HİNDİSTAN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hastane yönetimi "Sorumluluğu bize yüklemeye çalışıyor, bize iftira atıyor" diyerek başvurduğu tazminat davasını kazandı.

Ceren Hindistan’a mahkemeden kötü haber!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına hastane yönetiminin avukatı ile Ceren Hindistan'ın avukatı katıldı.

Ceren Hindistan’a mahkemeden kötü haber!

Gizli görülen duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.

Ceren Hindistan’a mahkemeden kötü haber!

Kararını açıklayan mahkeme, hastane yönetimini haklı bularak Ceren Hindistan'ı 20 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.

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