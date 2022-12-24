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Haberler Magazin Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak yeni isimleri açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak yeni isimleri açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak olan isimleri açıklamaya devam ediyor. Ünlü yapımcı daha önce Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın yarışmada yer alacağını duyurmuştu. Ilıcalı şimdi ise yarışmada yerini alacak 6 ismi daha açıkladı. İşte Survivor 2023'te yarışacak o isimler...

24.12.2022, 13:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022, 13:36

Survivor 2023 için geri sayım devam ederken, bu sezon kadroya katılan isimler Acun Ilıcalı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

Çok izlenen formatı için hazırlıklara hız veren Acun Ilıcalı, merakla beklenen yapımın ilk yarışmacısını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berdan Mardini olmuştu.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

İKİNCİ SÜRPRİZ ÜMİT ERDİM

Berdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim de belli olmuştu. Ilıcalı, 'Var mısın Arif' karakterini canlandırdığı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim'in de Survivor'da mücadele edeceğini açıklamıştı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

MURAT EKEN DE KADRODA

Instagram hesabından bir paylaşımda daha bulunan başarılı televizyoncu, oyuncu Murat Eken'in, Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurmuştu. Acun Ilıcalı, "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" mesajını yazmıştı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

YUSUF GÜNEY, SURVIVOR'A GİDİYOR

Şarkıcı Berdan Mardini, 'Hayat Bilgisi' dizisiyle şöhreti yakalan Ümit Erdim ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Murat Eken'in ardından Survivor 2023 kadrosundan bir isim daha netleşmişti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yusuf Güney'in, yeni sezonda yarışmada mücadele edeceğini açıklamış ve 38 yaşındaki şarkıcıya başarılar dilemişti.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

ÜÇ SÜRPRİZ DAHA!

Geçtiğimiz gün ise Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, eski manken Seçkin Piriler ve genç oyuncu Cansu Tuman, 'Survivor 2023' kadrosuna dahil olmuştu. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılara Instagram hesabından başarılar dilemişti.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

6 YENİ YARIŞMACI AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı, son olarak aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından merakla beklenen 'Survivor 2023'te birincilik için yarışacak yeni isimleri duyurdu. Alper Rende, Elanur Pat, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Buse Plan'ın yarışmaya dahil olduklarını açıklayan ünlü isim; "Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

"SURVIVOR AKIL OYUNLARI"

Öte yandan Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu çok izlenen formatı Survivor'da bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti. Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan başvuru videosunda 'yaş', 'kilo' ve 'pratik zeka' vurgusu yaptığı ifadeler dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak yeni isimleri açıkladı

Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" demişti.

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