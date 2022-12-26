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Haberler Magazin Burcu Binici'den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

Burcu Binici'den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

Ünlü oyuncu Burcu Binici ile şarkıcı Tankurt Manas 2 Eylül'de sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda ise ayrılığın eşiğinden dönen çiftin şimdilerde boşanacakları tekrardan gündeme geldi. Burcu Binici, önceki gün Kadıköy'de görüntülendi ve boşanma süreci hakkında açıklama yaptı.

26.12.2022, 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 10:38

Geçtiğimiz temmuz ayında yeni bir aşka yelken açan Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, Eylül ayında nikâh masasına oturmuştu.

Burcu Binici’den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, gönderisine, "Sıfır şaka" notunu düşmüştü. Sessiz sedasız evlenen ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtan hamleler gelmişti.

Burcu Binici’den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı. Bu gelişme sonrası, ikilinin hayranları "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlamıştı.

Burcu Binici’den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

Son olarak Burcu Binici'nin, rapçi eşinin mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edildi.

Burcu Binici’den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

Manas'ın, Binici'yle evlendiği ilk günden beri Gamze adında kadınla görüştüğü de konuşuluyor.

Burcu Binici’den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

BOŞANMA AÇIKLAMASI

Posta'nın haberine göre; önceki gün Kadıköy'de görüntülenen Burcu Binici, "İyi bir sürecin içinde değilim. Konuşmasam, hiçbir şey söylemesem. Bana biraz zaman verirseniz. İyi değilim. Olay yargıya intikal etti" dedi.

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