Burcu Binici’den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

BOŞANMA AÇIKLAMASI



Posta'nın haberine göre; önceki gün Kadıköy'de görüntülenen Burcu Binici, "İyi bir sürecin içinde değilim. Konuşmasam, hiçbir şey söylemesem. Bana biraz zaman verirseniz. İyi değilim. Olay yargıya intikal etti" dedi.