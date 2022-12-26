Burcu Binici’den boşanma açıklaması: Olay yargıya intikal etti

Geçtiğimiz temmuz ayında yeni bir aşka yelken açan Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, Eylül ayında nikâh masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz temmuz ayında yeni bir aşka yelken açan Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, Eylül ayında nikâh masasına oturmuştu.
Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, gönderisine, "Sıfır şaka" notunu düşmüştü. Sessiz sedasız evlenen ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtan hamleler gelmişti.
Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı. Bu gelişme sonrası, ikilinin hayranları "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlamıştı.
Son olarak Burcu Binici'nin, rapçi eşinin mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edildi.
Manas'ın, Binici'yle evlendiği ilk günden beri Gamze adında kadınla görüştüğü de konuşuluyor.
BOŞANMA AÇIKLAMASI
Posta'nın haberine göre; önceki gün Kadıköy'de görüntülenen Burcu Binici, "İyi bir sürecin içinde değilim. Konuşmasam, hiçbir şey söylemesem. Bana biraz zaman verirseniz. İyi değilim. Olay yargıya intikal etti" dedi.