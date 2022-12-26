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Haberler Magazin İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul'da düğün yaptı

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul'da düğün yaptı

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir iki ay önce Roma'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift şimdi ise İstanbul'da düğün yaptı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğün fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte çiftin en mutlu gününe dair fotoğraflar...

26.12.2022, 16:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 16:35

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı. 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir İtalya'da nikah masasına oturmuştu.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

Çift, roma rakamlarıyla, "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) tarihini düşmüştü.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

2 ay önce Roma'da sürpriz nikahla evlenen çift, aileleri ve yakın dostları için İstanbul'da düğün yaptı.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

Güzel oyuncu, düğün öncesi kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla pijama giyerek peş peşe pozlar verdi.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

Bu özel günlerinde her anını çektiren oyuncu, önce eşiyle poz verdi.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

Çiftin düğün öncesi ve esnasında çektirdiği fotoğraflar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle adeta peri kızını andırdı.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

Ünlü çiftin aşk dolu kareleri ise çok beğenildi.

İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

İpek Filiz Yazıcı ile eşi Ufuk Beydemir'e sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajları geldi.

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