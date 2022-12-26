İki ay önce nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı İstanbul’da düğün yaptı

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı. 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir İtalya'da nikah masasına oturmuştu.
Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı. 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir İtalya'da nikah masasına oturmuştu.
Çift, roma rakamlarıyla, "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) tarihini düşmüştü.
2 ay önce Roma'da sürpriz nikahla evlenen çift, aileleri ve yakın dostları için İstanbul'da düğün yaptı.
Güzel oyuncu, düğün öncesi kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla pijama giyerek peş peşe pozlar verdi.
Bu özel günlerinde her anını çektiren oyuncu, önce eşiyle poz verdi.
Çiftin düğün öncesi ve esnasında çektirdiği fotoğraflar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle adeta peri kızını andırdı.
Ünlü çiftin aşk dolu kareleri ise çok beğenildi.
İpek Filiz Yazıcı ile eşi Ufuk Beydemir'e sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajları geldi.