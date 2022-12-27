Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Şaşkınlık yaşayan Gülben Ergen ise, "Acaba ölecek miyim? Sahnede bir şey mi var? Her şey yolunda." karşılığını verdi. Arto'nun Seren Serengil'in arasının oldukça kötü olduğu Gülben Ergen'den özür dilemesi, bardağı taşıran son damla oldu. Gülben Ergen'den özür dilenmesi olayı sonrası canlı yayında gergin anlar yaşandı.