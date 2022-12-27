Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Arto, Seren Serengil'i en hassas noktasından vurdu! Bircan Bali'den sonra Arto'dan da Seren Serengil hamlesi geldi. Arto, Gülben Ergen'i dinlemeye gidince Seren Serengil çıldırdı.
Arto, Seren Serengil'i en hassas noktasından vurdu! Bircan Bali'den sonra Arto'dan da Seren Serengil hamlesi geldi. Arto, Gülben Ergen'i dinlemeye gidince Seren Serengil çıldırdı.
Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye dönmüştü. Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile gergin anlar yaşamıştı.
Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girmişti. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti.
Programının yorumcularından Seren Serengil ile Arto'nun arasına Gülben Ergen girdi.
Hastanelik olan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Seren Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu.
Seren Serengil, Arto'nun bu hamlesi sonrası programda açtı ağzını yumdu gözünü.
ARTO'DAN GÜLBEN ERGEN'E ÖZÜR
Arto özür konuşmasında, "Seni çok seviyorum ve senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için, söylediğim sözler için... 2023 bizim yılımız olsun." ifadelerine yer verdi.
Şaşkınlık yaşayan Gülben Ergen ise, "Acaba ölecek miyim? Sahnede bir şey mi var? Her şey yolunda." karşılığını verdi. Arto'nun Seren Serengil'in arasının oldukça kötü olduğu Gülben Ergen'den özür dilemesi, bardağı taşıran son damla oldu. Gülben Ergen'den özür dilenmesi olayı sonrası canlı yayında gergin anlar yaşandı.
SEREN SERENGİL'DEN ARTO'YA SERT SÖZLER
İsim vermeden cevap veren Serengil, "Hep fedakarlıklar yaptım ama karşılığını alamadığım zaman bitti. 2019'dan beri kendimi evimin çatısında mutlu ve huzurlu hissettim." dedi.
Bu anlarda Arto'nun yüzündeki gergin ifade canlı yayına an be an yansıdı.