  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Arto, Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den özür diledi! Ortalık karıştı

Arto, Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den özür diledi! Ortalık karıştı

Bir magazin programının yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil ile Arto'nun arası açıldı. Geçtiğimiz günlerde bir diğer yorumcu Bircan Bali ile programda tartışan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Arto, Seren Serengil'in ezeli düşmanı Gülben Ergen'i dinlemeye gitti ve "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" diyerek özür diledi. Bunu gören Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü...

27.12.2022, 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 16:12

Arto, Seren Serengil'i en hassas noktasından vurdu! Bircan Bali'den sonra Arto'dan da Seren Serengil hamlesi geldi. Arto, Gülben Ergen'i dinlemeye gidince Seren Serengil çıldırdı.

Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye dönmüştü. Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile gergin anlar yaşamıştı.

Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girmişti. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti.

Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Programının yorumcularından Seren Serengil ile Arto'nun arasına Gülben Ergen girdi.

Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Hastanelik olan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Seren Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu.

Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Seren Serengil, Arto'nun bu hamlesi sonrası programda açtı ağzını yumdu gözünü.

ARTO'DAN GÜLBEN ERGEN'E ÖZÜR

Arto özür konuşmasında, "Seni çok seviyorum ve senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için, söylediğim sözler için... 2023 bizim yılımız olsun." ifadelerine yer verdi.

Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

Şaşkınlık yaşayan Gülben Ergen ise, "Acaba ölecek miyim? Sahnede bir şey mi var? Her şey yolunda." karşılığını verdi. Arto'nun Seren Serengil'in arasının oldukça kötü olduğu Gülben Ergen'den özür dilemesi, bardağı taşıran son damla oldu. Gülben Ergen'den özür dilenmesi olayı sonrası canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Arto, Seren Serengil’in düşmanı Gülben Ergen’den özür diledi! Ortalık karıştı

SEREN SERENGİL'DEN ARTO'YA SERT SÖZLER

İsim vermeden cevap veren Serengil, "Hep fedakarlıklar yaptım ama karşılığını alamadığım zaman bitti. 2019'dan beri kendimi evimin çatısında mutlu ve huzurlu hissettim." dedi.

Bu anlarda Arto'nun yüzündeki gergin ifade canlı yayına an be an yansıdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA