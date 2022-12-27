Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısı ile sarsılmış zor günler geçirmişti.
Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısı ile sarsılmış zor günler geçirmişti.
Yaşadığı büyük acıyı geride bırakmaya çalışan Ece Erken, işine ve oğluna sımsıkı sarıldı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla hayata kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteren Ece Erken bir süredir uzak olduğu ekranlara da geri dönmüştü.
Ece Erken, yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından yaralarını oğlu Eymen ile sardı.
Oğlu Eymen ile bol bol zaman geçiren Ece Erken son olarak bir AVM'nin eğlence merkezinde görüntülendi.
Ece Erken ile oğlu Eymen eğlence sonrası gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ece Erken'in oğlu Eymen'in sevimli halleri ilgi odağı oldu.
Eymen'den gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna da yanıt geldi.
Ece Erken'in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçmiş...
Eymen, gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna "Oyuncu olmak istiyorum" diye yanıt verdi.