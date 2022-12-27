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Haberler Magazin Ece Erken'in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Ece Erken'in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırı sonucunda kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken teselliyi işi ve oğlunda buldu. Zamanının çoğunu oğluyla geçiren ünlü isim önceki gün Eymen ile birlikte AVM'de görüntülendi. Eymen'in sevimli halleri dikkat çekerken, anne oğul da basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Eymen'in "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna karşılık oyuncu olmak istediğini söyledi.

27.12.2022, 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 10:03

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısı ile sarsılmış zor günler geçirmişti.

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Yaşadığı büyük acıyı geride bırakmaya çalışan Ece Erken, işine ve oğluna sımsıkı sarıldı.

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayata kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteren Ece Erken bir süredir uzak olduğu ekranlara da geri dönmüştü.

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Ece Erken, yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından yaralarını oğlu Eymen ile sardı.

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Oğlu Eymen ile bol bol zaman geçiren Ece Erken son olarak bir AVM'nin eğlence merkezinde görüntülendi.

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Ece Erken ile oğlu Eymen eğlence sonrası gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ece Erken'in oğlu Eymen'in sevimli halleri ilgi odağı oldu.

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Eymen'den gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna da yanıt geldi.

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Ece Erken'in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçmiş...

Ece Erken’in oğlu Eymen mesleğini şimdiden seçti

Eymen, gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna "Oyuncu olmak istiyorum" diye yanıt verdi.

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