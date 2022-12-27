Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den korkutan haber!

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu.
Geçen cuma, eşi Aslı Şen, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete giden Metin Şen'in hastanelik olduğu öğrenildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Metin Şen, cumartesi sabahı yürüyüşe çıktı.
Metin Şen yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.
Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı.
Metin Şen'in şu an durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede kalacağı öğrenildi.