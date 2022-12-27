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Haberler Magazin Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den korkutan haber!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den korkutan haber!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasını ziyaret için gittiği Bodrum'da fenalaşarak, apar topar hastaneye kaldırıldı. Metin Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı. İşte Metin Şen'in son sağlık durumu...

27.12.2022, 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 12:32

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den korkutan haber!

Geçen cuma, eşi Aslı Şen, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete giden Metin Şen'in hastanelik olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den korkutan haber!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Metin Şen, cumartesi sabahı yürüyüşe çıktı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den korkutan haber!

Metin Şen yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den korkutan haber!

Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den korkutan haber!

Metin Şen'in şu an durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede kalacağı öğrenildi.

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