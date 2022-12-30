Şarkıcı Doğuş’a ’babalık davası’ şoku!

Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı.
Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı.
Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran şarkıcı, 2021'de Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasında boy gösterdi.
EŞİ İLE ARASI AÇILDI!
Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan habere göre; 22 yaşındaki bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdi.
Şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile arasının bozulduğu öğrenildi.
KLİP ÇEKİMİNDE KAZA GEÇİRDİ!
Doğuş, geçtiğimiz günlerde son parçasını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Doğuş, yeni şarkısına Antalya Alanya sahillerinde bir de klip çekmişti.
Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler, çekim ekibine ait jet ski'nin Doğuş'un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu.
Jet ski çarptıktan sonra denize düşen şarkıcının yardımına set ekibi koştu.