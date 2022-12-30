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Haberler Magazin Şarkıcı Doğuş'a 'babalık davası' şoku!

Şarkıcı Doğuş'a 'babalık davası' şoku!

Kasım 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren ve bu evlilikten ikiz çocukları bulunan ünlü şarkıcı Doğuş'a babalık davası açıldı. Bu durum karşısında şarkıcı ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın arasının bozulduğu öğrenildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

30.12.2022, 16:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 16:31

Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı.

Şarkıcı Doğuş’a ’babalık davası’ şoku!

Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran şarkıcı, 2021'de Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasında boy gösterdi.

Şarkıcı Doğuş’a ’babalık davası’ şoku!

EŞİ İLE ARASI AÇILDI!

Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan habere göre; 22 yaşındaki bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdi.

Şarkıcı Doğuş’a ’babalık davası’ şoku!

Şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile arasının bozulduğu öğrenildi.

Şarkıcı Doğuş’a ’babalık davası’ şoku!

KLİP ÇEKİMİNDE KAZA GEÇİRDİ!

Doğuş, geçtiğimiz günlerde son parçasını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Doğuş, yeni şarkısına Antalya Alanya sahillerinde bir de klip çekmişti.

Şarkıcı Doğuş’a ’babalık davası’ şoku!

Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler, çekim ekibine ait jet ski'nin Doğuş'un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu.

Şarkıcı Doğuş’a ’babalık davası’ şoku!

Jet ski çarptıktan sonra denize düşen şarkıcının yardımına set ekibi koştu.

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