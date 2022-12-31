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Haberler Magazin Yusuf Güney'in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

Yusuf Güney'in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz yıl Marmaris'te katıldığı bir partide saldırıya uğradı. Burnu ve gözaltı kemiği kırılan Yusuf Güney, F.Ç. yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını ve maddi kayıp yaşadığını söyleyerek karşı tarafın cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

31.12.2022, 10:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022, 10:40

Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partiye katıldı.

Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

İddiaya göre misafirlerden F.Ç., silahını masanın üzerine koydu. Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı.

Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

Arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı.

Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

'BIRAKIN ONU ÖLDÜRECEĞİM'

Yine iddialara göre F.Ç. "Bırakın onu öldüreceğim" dedi.

Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

'HAKARET VE TEHDİT VAR'

Darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu.

Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusuoğlu'nun haberine göre; Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

Hakaret ve tehdide de maruz kaldım" dedi. Dava sürüyor.

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