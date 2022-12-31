Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıla kadar hapsi istendi

Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partiye katıldı.
Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partiye katıldı.
İddiaya göre misafirlerden F.Ç., silahını masanın üzerine koydu. Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı.
Arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı.
'BIRAKIN ONU ÖLDÜRECEĞİM'
Yine iddialara göre F.Ç. "Bırakın onu öldüreceğim" dedi.
'HAKARET VE TEHDİT VAR'
Darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusuoğlu'nun haberine göre; Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.