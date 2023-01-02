  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Asmalı Konak'ın Dilara'sıydı! Yıllar ona acımadı

Asmalı Konak'ın Dilara'sıydı! Yıllar ona acımadı

Sinema ve dizi oyuncusu olan, Asmalı Konak'ın Dilara'sı olarak hafızalara kazınan ve bir dönem ekranda fırtına gibi esen ünlü oyuncu Selda Özer, son haliyle epey şaşırttı. Şimdilerde Bodrum'da sessiz sakin bir hayat yaşayan Özer değişimiyle gündem oldu.

02.01.2023, 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023, 12:25

Bir dönemin ekranlarda en çok görünen oyuncularından biri olan Selda Özer, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekiyordu.

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı! Yıllar ona acımadı

Ekranlarda yer aldığı dönemlerde çok önemli dizilerde rol alan Selda Özer şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı! Yıllar ona acımadı

Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi dönemin en popüler dizilerinde oynayan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı! Yıllar ona acımadı

Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e sosyal medyada "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı! Yıllar ona acımadı

61 yaşındaki Selda Özer'in son hali dikkat çekti.

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı! Yıllar ona acımadı

İşte ünlü oyuncun son hali...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA