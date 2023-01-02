Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı! Yıllar ona acımadı

Bir dönemin ekranlarda en çok görünen oyuncularından biri olan Selda Özer, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekiyordu.
Bir dönemin ekranlarda en çok görünen oyuncularından biri olan Selda Özer, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekiyordu.
Ekranlarda yer aldığı dönemlerde çok önemli dizilerde rol alan Selda Özer şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.
Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi dönemin en popüler dizilerinde oynayan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e sosyal medyada "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.
61 yaşındaki Selda Özer'in son hali dikkat çekti.
İşte ünlü oyuncun son hali...