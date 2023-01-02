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Haberler Magazin Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy'un 'tehdit' isyanı!

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy'un 'tehdit' isyanı!

Babası emekli albay Haydar Ulusoy'u geçtiğimiz günlerde Ankara'da trafik kazası sonucunda kaybeden, ünlü manken Özge Ulusoy, bu acı olay üzerine "Kaza değil, cinayet" demişti. Acısı taze olan Ulusoy, açıklamasının ardından sosyal medya hesabından aldığı tehditlere isyan etti.

02.01.2023, 12:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023, 12:42

Özge Ulusoy'un babası aralık ayının başında karşıdan karşıya geçerken arabanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy’un ’tehdit’ isyanı!

Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy ise ana haber bültenine çıkarak "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti.

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy’un ’tehdit’ isyanı!

Açıklamalarından dolayı gündemden düşmeyen Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit edildiğini ileri sürdü.

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy’un ’tehdit’ isyanı!

Babasının çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi, Ulusoy'a Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin.

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy’un ’tehdit’ isyanı!

Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy’un ’tehdit’ isyanı!

Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş.

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy’un ’tehdit’ isyanı!

Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz?

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy’un ’tehdit’ isyanı!

Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

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