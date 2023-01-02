Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Yağmur Atacan ise hastalığını, "Yeni yıla günaydın. Arayıp ulaşamayanlar ve arayamadıklarım, aslında bir iki saat gözüm açıktı ama onu da beni yalnız bırakmayan karım ile mesafeli/maskeli bir yılbaşı yemeğine ayırdım...