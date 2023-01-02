Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, son paylaşımlarıyla hayranlarını üzdü.
2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, son paylaşımlarıyla hayranlarını üzdü.
Sosyal medyada evliliklerine dair sıklıkla paylaşımlarda bulunan çiftten Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan üzen bir haber geldi.
Pınar Altuğ bu haberi, "Biraz değişik başlasa da bu yıl güzel olacak biliyorum..." sözleriyle duyurdu.
Son olarak eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede yorum yağdı.
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Covid - 19 pandemisine yakalandığını duyurdu.
Yağmur Atacan ise hastalığını, "Yeni yıla günaydın. Arayıp ulaşamayanlar ve arayamadıklarım, aslında bir iki saat gözüm açıktı ama onu da beni yalnız bırakmayan karım ile mesafeli/maskeli bir yılbaşı yemeğine ayırdım...
Her şeyin başı sağlık deniyor ya... Heh! Tam da o şekilde girdim işte 2023'e... Ama bu yıl çok güzel işler yapacağız. Bak demedi demeyin. Herkese iyi yıllar." sözleri ile duyurdu.