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Haberler Magazin Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Mutlu evlilikleriyle anılan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden yeni yılda hayranlarını üzen haber geldi. Uzun zamandır ekranlardan uzakta kalan Yağmur Atacan koronavirüse yakalandı. Hastalık haberini hem ünlü oyuncunun kendisi hem de Pınar Altuğ duyurdu.

02.01.2023, 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023, 09:37

2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, son paylaşımlarıyla hayranlarını üzdü.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Sosyal medyada evliliklerine dair sıklıkla paylaşımlarda bulunan çiftten Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan üzen bir haber geldi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Pınar Altuğ bu haberi, "Biraz değişik başlasa da bu yıl güzel olacak biliyorum..." sözleriyle duyurdu.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Son olarak eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede yorum yağdı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Covid - 19 pandemisine yakalandığını duyurdu.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Yağmur Atacan ise hastalığını, "Yeni yıla günaydın. Arayıp ulaşamayanlar ve arayamadıklarım, aslında bir iki saat gözüm açıktı ama onu da beni yalnız bırakmayan karım ile mesafeli/maskeli bir yılbaşı yemeğine ayırdım...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden üzen haber!

Her şeyin başı sağlık deniyor ya... Heh! Tam da o şekilde girdim işte 2023'e... Ama bu yıl çok güzel işler yapacağız. Bak demedi demeyin. Herkese iyi yıllar." sözleri ile duyurdu.

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