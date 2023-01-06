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Haberler Magazin İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda poz!

İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda poz!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vermiş ve ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı. Takipçileri ünlü oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

06.01.2023, 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023, 09:27

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi.

İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz!

Ünlü çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırdı.

İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz!

İKİNCİ KEZ HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu hayranlarına duyurdu.

İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz!

ÇİFTİN İKİNCİ BEBEK HEYECANI

Mutlu evlilikleri olan ünlü çift, şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz!

Kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almaya sayılı günler kala Kaya, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz!

"CANIM KIZIM"

Karnı burnunda pozunu paylaşan Kaya fotoğrafın hemen altına, "Canım kızım!" notunu ekledi.

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