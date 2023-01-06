İkinci kez anne olmaya gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz!

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi.
Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi.
Ünlü çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırdı.
İKİNCİ KEZ HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu hayranlarına duyurdu.
ÇİFTİN İKİNCİ BEBEK HEYECANI
Mutlu evlilikleri olan ünlü çift, şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almaya sayılı günler kala Kaya, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
"CANIM KIZIM"
Karnı burnunda pozunu paylaşan Kaya fotoğrafın hemen altına, "Canım kızım!" notunu ekledi.