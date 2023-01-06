Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

Berkay Şahin, alkollü araç kullandığı için iki yıl trafikten men edildi. Polis ekipleri işlemlerini yaptıktan sonra Berkay'ın arabasını çekici ile otoparka çektiler. Şarkıcı ve eşi Özlem Ada Şahin'in, aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.