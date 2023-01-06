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Haberler Magazin Şarkıcı Berkay'ın gecesi olaylı bitti!

Şarkıcı Berkay'ın gecesi olaylı bitti!

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2023'ün ilk günlerinde alkollü bir şekilde trafik çevirmesine takıldı. Berkay Şahin'in alkolmetreyi üflememek için polisle tartıştığı iddia edildi ve iki yıl da trafikten men edildiği öğrenildi. Şarkıcı ve eşi Özlem Ada Şahin'in aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da söylenenler arasında.

06.01.2023, 13:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023, 13:50

Berkay Şahin önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Etiler'de eğlenmeye gitti.

Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

Bulundukları mekanda alkol alan Berkay Şahin, alkollü halde direksiyon başına geçti.

Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

Milliyet'in haberine göre; Maslak'ta polis çevirmesine takılan Berkay Şahin, olay çıkardı ve polis memurlarıyla tartıştı.

Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

Seyir halindeyken polisleri gören ünlü şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve görüntülerin emniyette bulunduğu öğrenildi.

Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

Berkay Şahin, alkollü araç kullandığı için iki yıl trafikten men edildi. Polis ekipleri işlemlerini yaptıktan sonra Berkay'ın arabasını çekici ile otoparka çektiler. Şarkıcı ve eşi Özlem Ada Şahin'in, aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.

Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

İLK VUKUATI DEĞİL!

Berkay Şahin, 2018 senesinde eğlencenin dozunu kaçırarak, aracıyla trafiği birbirine katmıştı. O dönem bir eğlence mekânından çıkarken görüntülenmiş ve alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmişti.

Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

Ayakta zor duran Berkay Şahin, trafikte önce ters yönde gitti, daha sonra ise kırmızı ışıkta geçti. O dönem büyük tepki çeken Berkay Şahin şu açıklamayı yapmıştı:

Şarkıcı Berkay’ın gecesi olaylı bitti!

"Kısa mesafe olduğu için yaptım, çok üzgünüm."

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