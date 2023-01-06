Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ilişkiyle magazin gündeminde sıkça kendisine yr bulan, ünlü spiker Buket Aydın, bakın gönlünü kime kaptırdı.
Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ilişkiyle magazin gündeminde sıkça kendisine yr bulan, ünlü spiker Buket Aydın, bakın gönlünü kime kaptırdı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle de dikkat çekiyordu. Hatta son dönemde ünlü isim, şarkıcılığa da soyunmuştu.
Aydın, yılbaşı için Sezen Aksu'nun 'Gülümse' şarkısını söylemişti ancak performansı pek beğenilmemişti.
Ünlü spiker bu kez özel hayatıyla gündemde.
Bir dönem Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığ olaylı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, Aydın'ın yeni aşkının kim olduğunu köşesinde duyurdu. İşte Cankurt'un o yazısı:
Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.
2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, yeniden evlilik düşündüğünü de sözlerine eklemişti. Buket Aydın'ın herkesten gizlediği beyaz atlı prensinin kim olduğunu öğrendim:
Ankaralı iş insanı Oğuzhan Peker... Yazdan bu yana flört ettiklerini öğrendiğim aşıklar, yılbaşı gecesi ilk kez birlikte insan içine çıkmış!
Sapanca'daki bir otele tatile giden aşıklar, otelin yılbaşı gecesine de katılmış. Buket Aydın, gecede sahne alan Cenk Eren'in romantik şarkılarını, sevgilisinin omzuna başına koyarak dinlemiş. Aylardır gizlediği sevgilisi Oğuzhan Peker ile insan içine çıkmaya başladığına göre, Buket Aydın evleneceği erkeği bulmuş galiba...