  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ünlü spiker Buket Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Bir dargın bir barışık olduğu Emir Sarıgül'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkisi olduğunu açıklayan Aydın, beyefendinin ismini sır gibi saklamıştı. Şimdi ise ünlü spikerin sevgilisinin kimliği ortaya çıktı. İşte Buket Aydın'ın gönlünü kaptırdığı isim...

06.01.2023, 16:49 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023, 16:51

Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ilişkiyle magazin gündeminde sıkça kendisine yr bulan, ünlü spiker Buket Aydın, bakın gönlünü kime kaptırdı.

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle de dikkat çekiyordu. Hatta son dönemde ünlü isim, şarkıcılığa da soyunmuştu.

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Aydın, yılbaşı için Sezen Aksu'nun 'Gülümse' şarkısını söylemişti ancak performansı pek beğenilmemişti.

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ünlü spiker bu kez özel hayatıyla gündemde.

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Bir dönem Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığ olaylı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, Aydın'ın yeni aşkının kim olduğunu köşesinde duyurdu. İşte Cankurt'un o yazısı:

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, yeniden evlilik düşündüğünü de sözlerine eklemişti. Buket Aydın'ın herkesten gizlediği beyaz atlı prensinin kim olduğunu öğrendim:

Ankaralı iş insanı Oğuzhan Peker... Yazdan bu yana flört ettiklerini öğrendiğim aşıklar, yılbaşı gecesi ilk kez birlikte insan içine çıkmış!

Ünlü spiker Buket Aydın bakın gönlünü kime kaptırdı!

Sapanca'daki bir otele tatile giden aşıklar, otelin yılbaşı gecesine de katılmış. Buket Aydın, gecede sahne alan Cenk Eren'in romantik şarkılarını, sevgilisinin omzuna başına koyarak dinlemiş. Aylardır gizlediği sevgilisi Oğuzhan Peker ile insan içine çıkmaya başladığına göre, Buket Aydın evleneceği erkeği bulmuş galiba...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA