Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

Eski manken ve sunucu Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.
Eski manken ve sunucu Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.
FİLTRE KURBANI OLDU
45 yaşındaki ünlü isim 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
''9 Ocak... Mevsim Bahar gibi... En sevdiğim mevsimdir... Ama bu gidişat normal değil ki... Hayırdır... '' notuyla yayınladı.
Ebru Destan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı.
20 yaş genç görünen Destan'ın fotoğrafına yoğun filtre uygulaması dikkatlerden kaçmadı.
Destan'a yorum yağdıran takipçileri ''Bu sen misin?'', ''17 yaşına dönmüşsün'', ''kız kardeşin mi?'', ''Biraz daha filtre uygulasan bebekliğine döneceksin'' şeklinde yorumlar yazdı.