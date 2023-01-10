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Haberler Magazin Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

Bir süredir ekranlardan ve podyumlardan uzak duran Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 45 yaşındaki ünlü isim, fotoğrafına yoğun filtre uygulayınca takipçilerinin diline düştü.

10.01.2023, 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023, 11:02

Eski manken ve sunucu Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.

Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

FİLTRE KURBANI OLDU

45 yaşındaki ünlü isim 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

''9 Ocak... Mevsim Bahar gibi... En sevdiğim mevsimdir... Ama bu gidişat normal değil ki... Hayırdır... '' notuyla yayınladı.

Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

Ebru Destan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı.

Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

20 yaş genç görünen Destan'ın fotoğrafına yoğun filtre uygulaması dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Destan filtreyi abarttı! Takipçilerinin diline düştü

Destan'a yorum yağdıran takipçileri ''Bu sen misin?'', ''17 yaşına dönmüşsün'', ''kız kardeşin mi?'', ''Biraz daha filtre uygulasan bebekliğine döneceksin'' şeklinde yorumlar yazdı.

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