Seren Serengil programa veda etti! Yaptığı açıklama dikkat çekti

Her şeye , tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiğim programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla ve en önemlisi de ekmeğiyle oynamak gibi bir düşüncem olamayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulması sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda bu durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenlenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım.