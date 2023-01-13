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Haberler Magazin Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan üzen paylaşım!

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan üzen paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığını duyuran ve tedavi sürecine başlayan ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat olmuş ve sonrasında "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" açıklamasını yapmıştı. Şimdilerde inzivaya çekilen Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve ünlü isim sözleriyle hayranlarını bir hayli üzdü.

13.01.2023, 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 12:28

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım!

Armağan Çağlayan, şunları dile getirmişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım!

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım!

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu. Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, doktor kontrolünden geçmişti.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım!

"Ameliyat oldum, şimdilik kemoterapi yok" diyen ünlü sunucu, üzücü haberi ise şu sözlerle duyurmuştu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım!

ARTIK VEDA ZAMANI

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız…."

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım!

İnzivaya çekilen Armağan Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan sözleriyle hayranlarını üzdü.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım!

"Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" diye yazan ünlü isme, takipçileri çok sayıda destek mesajı yazdı.

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