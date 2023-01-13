Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Burhan Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Burhan Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.
Sanat camiası acı haberin ardından usta sanatçının evine akın etti. Çaçan'ın cenaze töreni detayları belli oldu. Yakın dostu Ferman Toprak, sosyal medya hesabından cenaze töreni bilgilerini duyurdu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...
Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi.
Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmüş ve kalbine stent takılmıştı.
Burhan Çaçan'ın vefat haberini alan sevenleri ve hayranları sanatçının evine akın etti. Ferman Toprak vefat haberinin ardından Burhan Çaçan'ın evine gitti. Toprak " Hepimizin yüreği yanıyor…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
YAKIN DOSTU FERMAN TOPRAK CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİNİ DUYURDU
Ferman Toprak sosyal medya hesabından duyurdu 'Değerli ağabeyim Burhan Çaçanı cenazesi bugün öğle namazında Fatih camide kaldırılacaktır ruhuna El Fatiha'