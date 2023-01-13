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Haberler Magazin Burhan Çaçan'ın cenaze töreni detayları belli oldu

Burhan Çaçan'ın cenaze töreni detayları belli oldu

Türk halk müziğinin usta sanatçısı Burhan Çaçan, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşama veda etti. Burhan Çaçan'ın cenaze detayları belli oldu. Sanatçı, bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

13.01.2023, 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 11:13

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Burhan Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Sanat camiası acı haberin ardından usta sanatçının evine akın etti. Çaçan'ın cenaze töreni detayları belli oldu. Yakın dostu Ferman Toprak, sosyal medya hesabından cenaze töreni bilgilerini duyurdu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmüş ve kalbine stent takılmıştı.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Burhan Çaçan'ın vefat haberini alan sevenleri ve hayranları sanatçının evine akın etti. Ferman Toprak vefat haberinin ardından Burhan Çaçan'ın evine gitti. Toprak " Hepimizin yüreği yanıyor…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

YAKIN DOSTU FERMAN TOPRAK CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİNİ DUYURDU

Ferman Toprak sosyal medya hesabından duyurdu 'Değerli ağabeyim Burhan Çaçanı cenazesi bugün öğle namazında Fatih camide kaldırılacaktır ruhuna El Fatiha'

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