  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybetmişti. Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan olan kızı Filiz Cüreklibatır, vasiyetnameye itiraz etti.

13.01.2023, 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 10:24

Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname açıklandı. Arkın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

MAHKEMEDE AÇIKLANDI

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da 84 yaşında vefat etmişti.

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı.

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı.

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti.

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı. Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti kardeşleri karşı karşıya getirdi

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN İLK EŞİNDEN OLAN KIZI...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA