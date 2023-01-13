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MS hastası Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen haber!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda son sağlık durumuyla ilgili hayranlarını üzen haberi duyurdu. Bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, "Sol bacağım tamamen gitti" dedi ve bacağını kullanmakta güçlük çektiğinden bahsetti.

13.01.2023, 14:43 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 14:46

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyor. MS Hastası olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda son sağlık durumu ile ilgili korkutan haberi duyurdu.

MS hastası Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber!

"SOL BACAĞIM TAMAMEN GİTTİ"

Programa katılan Ortaç, programda 'Sol bacağım tamamen gitti' diye bir itirafta bulundu.

MS hastası Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber!

"HİÇ GEÇMEYECEK Mİ?"

Ünlü şarkıcının doktoru ise programa bağlandı. Ortaç doktoruna, "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?" sorusunu yöneltti.

MS hastası Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber!

"İLACINI KULLANDIĞI SÜRECE…"

Ortaç'ın doktoru, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceğini ifade etti.

MS hastası Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber!

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.

MS hastası Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber!

Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye'de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Multipl Skleroz hastalığı genellikle 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar.

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