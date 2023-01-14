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Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay'ın son sağlık durumu!

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını duyurdu. Hastanede tedavi gören ve taburcu olan oyuncu hastalık süreciyle ilgili detayları takipçileriyle paylaştı. İşte Doğa Rutkay'ın açıklaması ve son sağlık durumu...

14.01.2023, 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023, 09:41

İki çocuk annesi ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalandığını duyurdu.

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Bir süre hastanede tedavi gören Doğa Rutkay, sonrasın yaptığı açıklama ile sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Rutkay, "Maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın." dedi.

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay'dan kötü haber geldi. Doğa Rutkay, domuz gribine yakalanması nedeniyle hastanelik oldu.

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü oyuncu, sağlık durumuna ilişkin takipçilerini bilgilendirdi.

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Rutkay, şunları söyledi: "Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel geçmiş olsunlar gelmiş...

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Tek tek dönemiyorum buradan topluca yazayım, çok teşekkürler! Not, maskelerinize geri dönün!

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor okullar bu hastalıkla kaynıyor.

Hastaneye kaldırılan Doğa Rutkay’ın son sağlık durumu!

Çok ağır bir hastalık. Covid'i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım"

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