Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor!

KİMİ PARAYI ÖDEDİ, KİMİ İSE REDDETTİ

Şarkıcıya sosyal medya üzerinden hakaret ederek şüpheli olan isimlerden bir kısmının uzlaşı şartı olan 12 bin lira ödemeyi Tuğba Ekinci'ye yaptığı, bir kısmının da 12 bin liralık uzlaşma teklifini kabul etmeyip hakkındaki soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.