Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor!

Şarkıcı Tuğba Ekinci sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlere savaş açtı. Ekinci, sosyal medya üzerinden şahsına hakaret eden kişileri önce tespit etti, ardından avukatı aracılığı ile şikayet etti.
Şarkıcı Tuğba Ekinci sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlere savaş açtı. Ekinci, sosyal medya üzerinden şahsına hakaret eden kişileri önce tespit etti, ardından avukatı aracılığı ile şikayet etti.
Sabah Gazetesin'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Hakaret suçunun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle şüphelilerle uzlaşmak için 12 bin lira istedi. Ekinci 12 bin lira karşılığında şikayetini geri çekti. Ünlü şarkıcının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında savcılık suçun uzlaşma kapsamında olduğunu belirtti.
Uzlaştırma bürosunca dosya bir uzlaştırmacıya gönderildi. Dosyaya atanan uzlaştırmacı hem Tuğba Ekinci hem de Ekinci'ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya kullanıcılarına ulaştı. Uzlaşıp uzlaşmama noktasında görüşlerini sordu.
UZLAŞMA ŞARTI: 12 BİN LİRA
Tarafların uzlaşması halinde dosyanın kapanması beklenen soruşturma kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin 12 bin lira karşılığında kendisine hakaret eden kişiyle uzlaşacağını, şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.
Belirttiği tarihe kadar hesabına uzlaşma miktarının yatırılmasını istedi. Öte yandan birçok kullanıcı hakkında ayrı ayrı başlatılan soruşturma kapsamında Ekinci'nin, uzlaşarak şikayetinden vazgeçmek için her bir kişiden 12 bin lira istediği de öğrenildi.
KİMİ PARAYI ÖDEDİ, KİMİ İSE REDDETTİ
Şarkıcıya sosyal medya üzerinden hakaret ederek şüpheli olan isimlerden bir kısmının uzlaşı şartı olan 12 bin lira ödemeyi Tuğba Ekinci'ye yaptığı, bir kısmının da 12 bin liralık uzlaşma teklifini kabul etmeyip hakkındaki soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.