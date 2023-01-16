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Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor!

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kişileri tespit ederek avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu. Hakaret suçunun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle şüphelilerle uzlaşmak için 12 bin lira istedi. Ekinci, Ekinci 12 bin lira karşılığında şikayetini geri çekti.

16.01.2023, 16:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023, 16:36

Şarkıcı Tuğba Ekinci sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlere savaş açtı. Ekinci, sosyal medya üzerinden şahsına hakaret eden kişileri önce tespit etti, ardından avukatı aracılığı ile şikayet etti.

Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor

Sabah Gazetesin'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Hakaret suçunun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle şüphelilerle uzlaşmak için 12 bin lira istedi. Ekinci 12 bin lira karşılığında şikayetini geri çekti. Ünlü şarkıcının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında savcılık suçun uzlaşma kapsamında olduğunu belirtti.

Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor

Uzlaştırma bürosunca dosya bir uzlaştırmacıya gönderildi. Dosyaya atanan uzlaştırmacı hem Tuğba Ekinci hem de Ekinci'ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya kullanıcılarına ulaştı. Uzlaşıp uzlaşmama noktasında görüşlerini sordu.

Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor

UZLAŞMA ŞARTI: 12 BİN LİRA

Tarafların uzlaşması halinde dosyanın kapanması beklenen soruşturma kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin 12 bin lira karşılığında kendisine hakaret eden kişiyle uzlaşacağını, şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.

Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor

Belirttiği tarihe kadar hesabına uzlaşma miktarının yatırılmasını istedi. Öte yandan birçok kullanıcı hakkında ayrı ayrı başlatılan soruşturma kapsamında Ekinci'nin, uzlaşarak şikayetinden vazgeçmek için her bir kişiden 12 bin lira istediği de öğrenildi.

Tuğba Ekinci hakareti bakın nasıl affediyor

KİMİ PARAYI ÖDEDİ, KİMİ İSE REDDETTİ

Şarkıcıya sosyal medya üzerinden hakaret ederek şüpheli olan isimlerden bir kısmının uzlaşı şartı olan 12 bin lira ödemeyi Tuğba Ekinci'ye yaptığı, bir kısmının da 12 bin liralık uzlaşma teklifini kabul etmeyip hakkındaki soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

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