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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil apar topar hastaneye kaldırıldı

Uzun zamandır ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve tedavi gören Mehmet Ali Erbil sevenlerini yine korkuttu. Kuzey Kıbrıs'ta aniden rahatsızlanan ünlü şovmen apar topar hastaneye kaldırıldı.

16.01.2023, 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023, 09:43

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil zor günleri atlattı derken sevenlerini yine korkuttu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil apar topar hastaneye kaldırıldı

Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil apar topar hastaneye kaldırıldı

Zor günleri atlattı derken ünlü şovmen sevenlerini korkuttu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil apar topar hastaneye kaldırıldı

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Ünlü sunucunun ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil apar topar hastaneye kaldırıldı

Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken elde edilen bilgilerde üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.

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