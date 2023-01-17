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Haberler Magazin Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

Şarkılarıyla bir döneme damga vurmuş olan Ozan Orhon, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü isim, kızı ve eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

17.01.2023, 10:21 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023, 10:22

Ozan Orhon ikinci kez baba olma mutluluğu yaşıyor. 1990'lı yılların en ünlü popçularından olan Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti.

Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

Ünlü çiftten mutlu bir haber geldi.

Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Ozan Orhon ikinci kez baba oldu.

Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

HASTANEDEN PAYLAŞIM DA BULUNDU

Hastaneden eşi Selcan Demirci ve doğan kızları ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı, tebrik mesajları da aldı.

Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

Ozan Orhon ve Selcan Demirci çifti kızlarına Deniz adını koydular.

Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

İşte Ozan Orhon'un yaptığı o paylaşım!

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