Ozan Orhon ikinci kez baba olma mutluluğu yaşıyor. 1990'lı yılların en ünlü popçularından olan Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti.
Ozan Orhon ikinci kez baba olma mutluluğu yaşıyor. 1990'lı yılların en ünlü popçularından olan Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftten mutlu bir haber geldi.
51 yaşındaki ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Ozan Orhon ikinci kez baba oldu.
HASTANEDEN PAYLAŞIM DA BULUNDU
Hastaneden eşi Selcan Demirci ve doğan kızları ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı, tebrik mesajları da aldı.
Ozan Orhon ve Selcan Demirci çifti kızlarına Deniz adını koydular.
İşte Ozan Orhon'un yaptığı o paylaşım!