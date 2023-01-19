Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.
Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.
Şarkıcı Murat Boz ile birlikteliğiyle çok konuşulan Aslı Enver geçtiğimiz sene iş insanı Önder Öztarhan ile kısa süreli aşk yaşayıp ayrılan Aslı Enver, 2022 senesinin Kasım ayında Berkin Gökbudak ile aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmişti.
Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı diziyi, hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı da öğrenilmişti.
Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorularla alakalı, "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem.
Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Şimdilerde hamile olan oyuncu Aslı Enver, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Yaklaşık olarak beş aylık hamile olan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Ayaklıgazete'nin haberine göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.