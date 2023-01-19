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Haberler Magazin Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklamıştı. İlk bebeğini kucağına almak için hazırlanan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

19.01.2023, 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023, 13:36

Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Şarkıcı Murat Boz ile birlikteliğiyle çok konuşulan Aslı Enver geçtiğimiz sene iş insanı Önder Öztarhan ile kısa süreli aşk yaşayıp ayrılan Aslı Enver, 2022 senesinin Kasım ayında Berkin Gökbudak ile aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmişti.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı diziyi, hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı da öğrenilmişti.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorularla alakalı, "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Şimdilerde hamile olan oyuncu Aslı Enver, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Yaklaşık olarak beş aylık hamile olan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ayaklıgazete'nin haberine göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

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