Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran Şeyma Subaşı, özel hayatındaki her hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran Şeyma Subaşı, özel hayatındaki her hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Meedo ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, şimdilerde sevgilisiyle nikah masasına oturmak için hazırlık yapıyor.
Geçen günlerde mayıs ayında evleneceğini açıklayan Şeyma Subaşı, "Düğünüm Türkiye'de olmayacak, yerini söylemeyeyim" demişti.
İLK PROVA
Düğüne az bir süre kala Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, ilk gelinlik denemesini yaptığını ve Meedo ile gelecek planları için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.
İşte gelinlik provasından bir kare...
Öte yandan; Düğün tarihi ve yeri belli olan fenomen, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu.
Şeyma Subaşı, müstakbel eşinin kendisine aldığı tek taşı deyim yerindeyse kameranın gözüne soktu.
İşte Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğünü gösterdiği o anlar...