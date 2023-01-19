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Haberler Magazin Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı gelinlik seçiminde ilk provasını yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'na kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Şeyma Subaşı'nın heyecanını paylaştığı o kareler...

19.01.2023, 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023, 10:59

Gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran Şeyma Subaşı, özel hayatındaki her hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Meedo ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, şimdilerde sevgilisiyle nikah masasına oturmak için hazırlık yapıyor.

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Geçen günlerde mayıs ayında evleneceğini açıklayan Şeyma Subaşı, "Düğünüm Türkiye'de olmayacak, yerini söylemeyeyim" demişti.

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

İLK PROVA

Düğüne az bir süre kala Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı.

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, ilk gelinlik denemesini yaptığını ve Meedo ile gelecek planları için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

İşte gelinlik provasından bir kare...

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Öte yandan; Düğün tarihi ve yeri belli olan fenomen, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu.

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Şeyma Subaşı, müstakbel eşinin kendisine aldığı tek taşı deyim yerindeyse kameranın gözüne soktu.

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

İşte Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğünü gösterdiği o anlar...

Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı! Sosyal medya sallandı

Subaşı'nın paylaşımına "Meedo paraya kıymış" yorumları yağdı.

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