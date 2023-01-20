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Haberler Magazin Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Meslektaşı Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz yıl Almanya'da sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne oldu. İlk bebeğini kucağına alan çift, oğullarına 'Evren Deniz' adını koydu.

20.01.2023, 12:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 12:43

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Geçtiğimiz yıl Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenen tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı.

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen suda doğum yöntemini tercih etti.

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız.

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Leyla Lydia Tuğutlu hamileliğinin altıncı ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

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