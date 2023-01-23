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Haberler Magazin Berat Efe Parlar'ın acı günü!

Berat Efe Parlar'ın acı günü!

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan Berat Efe Parlar, sosyal medya hesabından acısını paylaştı. Genç oyuncu, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Dilek Parlar'ın vefat ettiğini duyurdu.

23.01.2023, 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023, 09:39

Oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti.

Berat Efe Parlar’ın acı günü!

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Parlar'a dostları destek oldu.

Berat Efe Parlar’ın acı günü!

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Berat Efe Parlar’ın acı günü!

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik!

Berat Efe Parlar’ın acı günü!

Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.' ifadelerini kullandı.

Berat Efe Parlar’ın acı günü!

Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Berat Efe Parlar’ın acı günü!

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:

Berat Efe Parlar’ın acı günü!

"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."

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