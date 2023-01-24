Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkında yeni detay!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının detaylarına ulaştı. 2,5 sene önce de birkaç kere görüşen olay ikili, yarım kalan aşklarında devam kararını iki ay önce aldı. Hatta Hande Erçel, Arzu Sabancı ile bile tanıştı.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının detaylarına ulaştı. 2,5 sene önce de birkaç kere görüşen olay ikili, yarım kalan aşklarında devam kararını iki ay önce aldı. Hatta Hande Erçel, Arzu Sabancı ile bile tanıştı.
Takvim'in haberine göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı, önceki gün belgelenmişti. Kasım 2022'de "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin! Hayatımda kimse yok!" diyerek aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncunun foyası, çabuk ortaya çıktı.
29 yaşındaki Erçel'in gönlünü hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen Sabancı'ya kaptırması ise sosyal medyaya damga vurdu.
Birçok kişi, "Hande, Hakan Sabancı ile aşk yaşayarak kendisine yazık ediyor" yorumu yaptı.
Bu gündem yaratan ilişkiyle ilgili de birçok yeni detay ortaya çıktı.
Hande Erçel ile Sabancı arasındaki yakınlaşma, aslında bundan yaklaşık 2,5 sene önce de yaşandı. Murat Dalkılıç ile üç yıllık ilişkisini 2020 yazında noktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından Hakan Sabancı ile birkaç kez görüştü.
Ancak bu yakınlaşma, ciddi bir ilişkiye dönüşmedi. Güzel oyuncu da ardından Kerem Bürsin ile birlikte oldu. Hande Erçel'in Kaan Yıldırım'la kısa süreli ilişkisinin de bitmesinden sonra meydana hızlı çapkın Hacı Sabancı çıktı.
Sabancı, ortak tanıdıkları aracılığıyla güzel oyuncuyla aynı mekanda bir araya gelmeyi başardı ve yarım kalan aşk, yeniden başladı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerini nasıl gizlemeyi başardığı da belli oldu. Sabancı, güzel oyuncuyu Bebek'te demirli teknesiyle aldırıp Emirgan'daki evine getirtti.
İkili, mekanlardan çıkarken de devreye Sabancı'nın korumaları girip çifte kalkan oldu. Bu ilişkiyle ilgili bir diğer bomba detay ise anne Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ile tanışması. Dedikodulara göre; Arzu Hanım ile güzel oyuncu, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı'nın Emirgan'da bulunan evinde bir araya gelip sohbet etti.
Böylece Arzu Sabancı, oğlunun bu ilişkisine onay verdiğini de göstermiş oldu.