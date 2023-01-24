Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkında yeni detay!

İkili, mekanlardan çıkarken de devreye Sabancı'nın korumaları girip çifte kalkan oldu. Bu ilişkiyle ilgili bir diğer bomba detay ise anne Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ile tanışması. Dedikodulara göre; Arzu Hanım ile güzel oyuncu, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı'nın Emirgan'da bulunan evinde bir araya gelip sohbet etti.