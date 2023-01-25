Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Gökhan Çıra'nin son paylaşımı şaşırttı! Geçtiğimiz yıl ikinci kez evlendiği Selin Ciğerci'den boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra baba oldu.
Gökhan Çıra'nin son paylaşımı şaşırttı! Geçtiğimiz yıl ikinci kez evlendiği Selin Ciğerci'den boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra baba oldu.
Geçtiğimiz aylarda gizemli sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Çıra'nın 1 ay önce evlilik teklifi ettiği dedikoduları yayılmıştı.
Çıra'dan beklenen fotoğraf geçen haftalarda geldi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çıra, "Evet dedi" notu ile evleneceğini duyurdu.
Selin Ciğerci'yi ile aldatma haberlerinin gölgesinde boşanan Gökhan Çıra sosyal medyadan paylaştığı kare ile baba olduğunu duyurdu.
Herkes Çıra'nın gizemli sevgilisinin kim olduğunu merak ederken Gökhan Çıra bugün yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.
Kızıyla pozunu paylaşan Çıra şu notu düştü:
Kız babası olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Gökhan Çıra bebeğinin annesini ise sır gibi sakladı. Geçtiğimiz günlerde esrarengiz sevgilisine evlilik teklifi yaptığı kareyi paylaşan Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? İşte Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kızı ile paylaşımı...
"Küçücük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım hoş geldin! Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım."
Boşanma haberlerinin ardından Selin Ciğerci'den 'Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler Eylül'de son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.' açıklaması gelmişti.