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Haberler Magazin Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla olay yarattı. Selin Ciğerci ile ayrılmasının ardında yatan sebebin aldatma olduğu söylenen Gökhan Çıra, baba olduğunu duyurdu. İşte Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın çocuğu ile paylaşımı...

25.01.2023, 16:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023, 16:24

Gökhan Çıra'nin son paylaşımı şaşırttı! Geçtiğimiz yıl ikinci kez evlendiği Selin Ciğerci'den boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra baba oldu.

Olay paylaşım! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Geçtiğimiz aylarda gizemli sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Çıra'nın 1 ay önce evlilik teklifi ettiği dedikoduları yayılmıştı.

Olay paylaşım! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Çıra'dan beklenen fotoğraf geçen haftalarda geldi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çıra, "Evet dedi" notu ile evleneceğini duyurdu.

Olay paylaşım! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Selin Ciğerci'yi ile aldatma haberlerinin gölgesinde boşanan Gökhan Çıra sosyal medyadan paylaştığı kare ile baba olduğunu duyurdu.

Olay paylaşım! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Herkes Çıra'nın gizemli sevgilisinin kim olduğunu merak ederken Gökhan Çıra bugün yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.

Olay paylaşım! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Kızıyla pozunu paylaşan Çıra şu notu düştü:

Kız babası olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Gökhan Çıra bebeğinin annesini ise sır gibi sakladı. Geçtiğimiz günlerde esrarengiz sevgilisine evlilik teklifi yaptığı kareyi paylaşan Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? İşte Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kızı ile paylaşımı...

Olay paylaşım! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

"Küçücük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım hoş geldin! Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım."

Olay paylaşım! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra baba oldu

Boşanma haberlerinin ardından Selin Ciğerci'den 'Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler Eylül'de son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.' açıklaması gelmişti.

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