Buse Varol’u üzen haber! Babası...

Buse Varol'un tatili kötü bitti! Son olarak Kıbrıs'ta ailesi ile vakit geçiren Buse Varol'un babasından üzen haber geldi.
Buse Varol'un tatili kötü bitti! Son olarak Kıbrıs'ta ailesi ile vakit geçiren Buse Varol'un babasından üzen haber geldi.
Kıbrıs'ta tatilde olan Varol ailesinin mutluluğu yarım kaldı.
Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası Ramis Varol'un Kıbrıs tatilinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Ramis Varol'ın ambulans uçak ile Türkiye'ye getirileceği de öğrenilenler arasında.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Demet Akalın yakın dostu Buse Varol'un babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası için geçmiş olsun mesajları yağdı.