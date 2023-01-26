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Haberler Magazin Buse Varol'u üzen haber! Babası...

Buse Varol'u üzen haber! Babası...

Ünlü sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından kötü haber geldi. Demet Akalın, sosyal medya hesabından Buse Varol'un babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Buse Varol'a 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

26.01.2023, 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023, 12:03

Buse Varol'un tatili kötü bitti! Son olarak Kıbrıs'ta ailesi ile vakit geçiren Buse Varol'un babasından üzen haber geldi.

Buse Varol’u üzen haber! Babası...

Kıbrıs'ta tatilde olan Varol ailesinin mutluluğu yarım kaldı.

Buse Varol’u üzen haber! Babası...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası Ramis Varol'un Kıbrıs tatilinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Buse Varol’u üzen haber! Babası...

Ramis Varol'ın ambulans uçak ile Türkiye'ye getirileceği de öğrenilenler arasında.

Buse Varol’u üzen haber! Babası...

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Demet Akalın yakın dostu Buse Varol'un babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Buse Varol’u üzen haber! Babası...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası için geçmiş olsun mesajları yağdı.

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