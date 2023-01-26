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Haberler Magazin Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

Ünlü oyuncu Cansu Dere, dün akşam korku dolu anlar yaşadı. Evinde yangın çıkan ünlü oyuncu can ve mal kaybının olmadığını fakat evde bulunan kedilerinin dumandan etkilendiğini açıkladı.

26.01.2023, 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023, 13:15

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın herkesi korkuttu.

Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

Cansu Dere, can ve mal kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyleyerek, sebebi de açıkladı.

Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

CANSU DERE'NİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

TV100'ün özel haberine göre; yangının ardından olaya ekiple müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi.

Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

Ünlü manken, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.

Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

Oyuncunun dumandan etkilenen kedilerinin ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok.

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