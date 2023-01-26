Cansu Dere korku dolu anlar yaşadı!

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın herkesi korkuttu.
Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın herkesi korkuttu.
Cansu Dere, can ve mal kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyleyerek, sebebi de açıkladı.
CANSU DERE'NİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
TV100'ün özel haberine göre; yangının ardından olaya ekiple müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi.
Ünlü manken, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.
Oyuncunun dumandan etkilenen kedilerinin ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok.