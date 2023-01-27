Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, cephesinden kötü haber geldi. Alişan ile bir dönem evliliğinde yaşadığı kriz ve atlatma süreci ile adından söz ettiren Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol, kalp krizi geçirdi.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, cephesinden kötü haber geldi. Alişan ile bir dönem evliliğinde yaşadığı kriz ve atlatma süreci ile adından söz ettiren Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol, kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan Ramiz Tektaş, tedavi altına alındı.
Alişan ile Varol'un yakın dostu ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan "Benim güzel kalpli gelinim büyük geçmiş olsun. Babacığı kalp krizi geçirdi acil şifalar diliyorum, hep yanındayım" paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Buse Varol, kendisini arayıp soran herkese teşekkür etti. Buse Varol, paylaşımında şu ifadelere yer verdi...
"Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan. Evet babam iki gece önce kalp krizi geçirdi."
"Şu an durumu Allah'a şükür iyi. Kıbrıs'tan İstanbul'a getireceğiz inşallah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak.
Dua eden, merak eden soran herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim"