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Haberler Magazin Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ünlü sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından geçtiğimiz gün korkutan haber geldi. Demet Akalın sosyal medya hesabından Buse Varol'un babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiğini 'geçmiş olsun' mesajıyla duyurdu. Şimdi ise Buse Varol, babası Ramis Varol'un sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

27.01.2023, 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023, 09:53

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, cephesinden kötü haber geldi. Alişan ile bir dönem evliliğinde yaşadığı kriz ve atlatma süreci ile adından söz ettiren Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol, kalp krizi geçirdi.

Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Hastaneye kaldırılan Ramiz Tektaş, tedavi altına alındı.

Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Alişan ile Varol'un yakın dostu ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan "Benim güzel kalpli gelinim büyük geçmiş olsun. Babacığı kalp krizi geçirdi acil şifalar diliyorum, hep yanındayım" paylaşımında bulundu.

Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Buse Varol, kendisini arayıp soran herkese teşekkür etti. Buse Varol, paylaşımında şu ifadelere yer verdi...

Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

"Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan. Evet babam iki gece önce kalp krizi geçirdi."

Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

"Şu an durumu Allah'a şükür iyi. Kıbrıs'tan İstanbul'a getireceğiz inşallah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak.

Buse Varol babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Dua eden, merak eden soran herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim"

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