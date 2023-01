Selda Bağcan’dan batıdaki Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki

Yoksa kendi ülkelerinde yapılsa kıyamet kopacak terör eylemlerini yapanlara sempati beslemelerinden mi?.. Mültecilere karşı nasıl muamele yaptıklarına tüm dünya şahit oldu. Her biri ayrı rezillik, ayrı bir skandal say say bitmez... Yani anlayacağınız Avrupa, kendilerine demokrat, kendi aralarında medeni... Onlardan değilsen vay haline...