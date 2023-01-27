Selda Bağcan’dan batıdaki Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma haberini görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok şaşırdığını söyleyen Bağcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum."