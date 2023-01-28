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Haberler Magazin Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan ve zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından son olarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı.

28.01.2023, 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023, 10:56

Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sürpriz bir kararla Haziran 2021'de Bodrum'da hayatını birleştirmişti.

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıya kurban gitmişti.

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Nikâh masasına oturduktan sadece yedi ay sonra avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Son olarak Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı.

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

"TAM 1 YIL OLDU"

Ece Erken Twitter sayfasında "Bugün eşimi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbim'den diliyorum" mesajını paylaştı.

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Öte yandan Erken, geçen günlerde eşinin doğumgününü kutlamıştı. Eşiyle birlikte çekilen eski fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Erken'in yazdığı not, yürek burkmuştu.

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Ece Erken paylaşımına şu mesajı düşmüştü:

"Bugün 13 temmuz canım eşimin doğumgünü..hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk.

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Çok özlüyorum,birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım,aslında ölüm geride kalanlar için.. Keşke son kez sarılabilseydim,o kadar çok keşkem var ki, ne söylesem hep eksik...

Ece Erken kaybettiği eşini andı: Tam 1 yıl oldu

Hasretle,özlemle anıyorum Şafağım iyi ki doğmuşsun,iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım, beni eksik bırakıp gittin Şafağım,elbet kavuşacağız"

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