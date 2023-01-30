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Haberler Magazin 480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker'in takıntılı hayranı için flaş karar

480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker'in takıntılı hayranı için flaş karar

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan 480 ayrı hesap açarak kendisine aşk mesajları atan takıntılı hayranından davacı olmuştu. Ünlü şarkıcının hayatını zindan eden takıntılı hayran Tuğba B.'nin yargılanmasına başlandı. 13 yıl 11 aya kadar hapsi istenen Tuğba B.'nin davadan sonra da ünlü şarkıcıyı taciz etmeye devam ettiği ve yeni soruşturmalar açılmasının ardından uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza aldığı belirlendi. Mahkeme duruşmaya gelmeyen sanığın yeniden katılmaması halinde yakalama kararıyla duruşmaya getirileceği uyarısı yaptı.

30.01.2023, 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023, 11:27

Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu.

480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker’in takıntılı hayranı için flaş karar

34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti.

480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker’in takıntılı hayranı için flaş karar

"ESAS MAHKEMEDE İFADE VERECEĞİM"

SabahGazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.

480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker’in takıntılı hayranı için flaş karar

Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli'deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.

480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker’in takıntılı hayranı için flaş karar

"İHLALDEN CEZALANDIRILDI"

Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.

480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker’in takıntılı hayranı için flaş karar

Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.

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