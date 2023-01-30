480 hesaptan taciz etmişti! Hakan Peker’in takıntılı hayranı için flaş karar

"İHLALDEN CEZALANDIRILDI"



Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.