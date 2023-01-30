Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol’dan yeni açıklama geldi

Alişan'ın eşi ünlü oyuncu Buse Varol, ailesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a tatile gitti.
Alişan'ın eşi ünlü oyuncu Buse Varol, ailesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a tatile gitti.
Varol ailesiyle tatildeyken babası kalp krizi geçirdi. Ramis Varol, apar topar ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi.
İLK DEMET AKALIN DUYURDU
Bu üzücü haberi ise ünlü şarkıcı Demet Akalın, kendi kişisel sayfasından duyurdu.
BUSE VAROL'DAN YENİ AÇIKLAMA
Konuyla ilgili bugün Buse Varol'dan resmi bir açıklama geldi.
"AMELİYAT GÜNÜNE KADAR HASTANEDEYİZ"
Hastanede babasını ziyaret eden Varol yaptığı paylaşımda, "Ameliyat gününe kadar hastanedeyiz. Bugün dedeye ziyarete geldi Burki'm" ifadelerini kullandı.
SON DURUMUNU PAYLAŞTI
"Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan. Evet babam iki gece önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi. Kıbrıs'tan İstanbul'a geçireceğiz inşaAllah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak. (Bypass) dua eden, merak eden soran herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim."