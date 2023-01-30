Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol’dan yeni açıklama geldi

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

"Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan. Evet babam iki gece önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi. Kıbrıs'tan İstanbul'a geçireceğiz inşaAllah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak. (Bypass) dua eden, merak eden soran herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim."