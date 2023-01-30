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Haberler Magazin Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol'dan yeni açıklama geldi

Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol'dan yeni açıklama geldi

Ünlü sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası Ramis Varol, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Kötü haberi Demet Akalın sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajıyla duyurmuştu. Şimdi ise Buse Varol, babası Ramis Varol'un son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

30.01.2023, 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023, 12:29

Alişan'ın eşi ünlü oyuncu Buse Varol, ailesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a tatile gitti.

Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol’dan yeni açıklama geldi

Varol ailesiyle tatildeyken babası kalp krizi geçirdi. Ramis Varol, apar topar ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi.

Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol’dan yeni açıklama geldi

İLK DEMET AKALIN DUYURDU

Bu üzücü haberi ise ünlü şarkıcı Demet Akalın, kendi kişisel sayfasından duyurdu.

Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol’dan yeni açıklama geldi

BUSE VAROL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bugün Buse Varol'dan resmi bir açıklama geldi.

Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol’dan yeni açıklama geldi

"AMELİYAT GÜNÜNE KADAR HASTANEDEYİZ"

Hastanede babasını ziyaret eden Varol yaptığı paylaşımda, "Ameliyat gününe kadar hastanedeyiz. Bugün dedeye ziyarete geldi Burki'm" ifadelerini kullandı.

Babası kalp krizi geçirmişti! Buse Varol’dan yeni açıklama geldi

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

"Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan. Evet babam iki gece önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi. Kıbrıs'tan İstanbul'a geçireceğiz inşaAllah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak. (Bypass) dua eden, merak eden soran herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim."

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