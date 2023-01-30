Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0 yarışmacı kazandı.
Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0 yarışmacı kazandı.
Dokunulmazlık oyununda Aziz'in suya düşme anı yarışmaya damga vurdu. Suya düşen ve uzun süre çıkamayan Aziz'e ekip yardımcı oldu. Aziz yaptığı açıklamada, "Nabız yükseldi nefesim kesildi. Ailem ve sevdiklerim endişelenmesin. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.
YUSUF GÜNEY SURVIVOR'A DEVAM EDEMİYOR
Daha sonra yarışmacılar konseye geldi. İki bilgi vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney ile ilgili. Bu şartlara dayanmak zor olacak demiştik.
Kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. " dedi. Ilıcalı "Önümüzdeki haftadan itibaren yedek yarışmacılar dahil olacak" bilgisini paylaştı.
BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİN PİRİLER AYRILMIŞTI
Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılmışlardı.
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı çıkardı. O isim Aziz oldu. Gönüllüler takımının performans birincisi Özgür, ikinci eleme adayı olarak Chaby'İ söyledi. Chaby ve Aziz yokluk adasına gidecek.
YEDEKLER İÇİN KARAR ANI
Bir diğer heyecanla beklenen an ise yedekler kadrosundan hangi yarışmacıların Survivor'a dahil olacağıydı. Acun Ilıcalı kadroya dahil olan 5 ismi açıkladı. açıkladı. O isimler şöyle; Batuhan Yeşilturna, Kardeniz Kılıç, Yiğit İnandı, Yaman Keleş, Merve Yıldırım.