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Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor'da bir ayrılık daha

Zorlu yarışların ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2023'te ünlüler takımından bir kişi daha ayrıldı. Acun Ilıcalı, ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı ve yedel yarışmacıların oyuna dahil olacağını belirtti.

30.01.2023, 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023, 10:32

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0 yarışmacı kazandı.

Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

Dokunulmazlık oyununda Aziz'in suya düşme anı yarışmaya damga vurdu. Suya düşen ve uzun süre çıkamayan Aziz'e ekip yardımcı oldu. Aziz yaptığı açıklamada, "Nabız yükseldi nefesim kesildi. Ailem ve sevdiklerim endişelenmesin. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

YUSUF GÜNEY SURVIVOR'A DEVAM EDEMİYOR

Daha sonra yarışmacılar konseye geldi. İki bilgi vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney ile ilgili. Bu şartlara dayanmak zor olacak demiştik.

Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

Kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. " dedi. Ilıcalı "Önümüzdeki haftadan itibaren yedek yarışmacılar dahil olacak" bilgisini paylaştı.

Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİN PİRİLER AYRILMIŞTI

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılmışlardı.

Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı çıkardı. O isim Aziz oldu. Gönüllüler takımının performans birincisi Özgür, ikinci eleme adayı olarak Chaby'İ söyledi. Chaby ve Aziz yokluk adasına gidecek.

Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

YEDEKLER İÇİN KARAR ANI

Bir diğer heyecanla beklenen an ise yedekler kadrosundan hangi yarışmacıların Survivor'a dahil olacağıydı. Acun Ilıcalı kadroya dahil olan 5 ismi açıkladı. açıkladı. O isimler şöyle; Batuhan Yeşilturna, Kardeniz Kılıç, Yiğit İnandı, Yaman Keleş, Merve Yıldırım.

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