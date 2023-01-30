Ünlü şarkıcı ada şartlarına dayanamadı! Survivor’da bir ayrılık daha

YEDEKLER İÇİN KARAR ANI

Bir diğer heyecanla beklenen an ise yedekler kadrosundan hangi yarışmacıların Survivor'a dahil olacağıydı. Acun Ilıcalı kadroya dahil olan 5 ismi açıkladı. açıkladı. O isimler şöyle; Batuhan Yeşilturna, Kardeniz Kılıç, Yiğit İnandı, Yaman Keleş, Merve Yıldırım.