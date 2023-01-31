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Haberler Magazin Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Oyuncu Evrim Alasya, oynadığı dizinin setinde olay çıkardı. Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtti. İddiaya göre duruma sinirlenen Evrim Alasya, set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı. Bu durum karşısında yönetmen Ketche çok sinirlenerek, seti terk etti. Ayrıca yönetmenin, yapımcıya "Ya ben, ya o" diye rest çektiği de konuşulanlar arasında...

31.01.2023, 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023, 10:33

Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı bir dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.

Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi.

Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Ancak yapımcı bu masrafı karşılayamayacağını iletti.

Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Yapımcıyla ters düşen Alasya, kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı.

Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Sette olay çıkaran oyuncu, set ekibine küfürler yağdırdı.

Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Hakaretleri duyan yönetmen Ketche seti terk etti, çekimler yarıda kaldı.

Evrim Alasya seti birbirine kattı! Yönetmeni kaçırdı

Yönetmenin yapımcıya 'Ya ben ya o' diye rest çektiği öğrenildi.

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