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Haberler Magazin Meral Kaplan'ın evinde sauna faciası! Ölümden döndü

Meral Kaplan'ın evinde sauna faciası! Ölümden döndü

Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Meral Kaplan'ın evine misafirliğe giden annesi ölümden döndü, ev harabeye döndü.

02.02.2023, 10:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023, 10:43

Ortaköy'dekı lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi.

Meral Kaplan’ın evinde sauna faciası! Ölümden döndü

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.

Meral Kaplan’ın evinde sauna faciası! Ölümden döndü

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Meral Hanım'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü.

Meral Kaplan’ın evinde sauna faciası! Ölümden döndü

İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.

Meral Kaplan’ın evinde sauna faciası! Ölümden döndü

'EVİM ENKAZA DÖNÜŞTÜ'

Kaplan, "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.

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