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Haberler Magazin Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Çok zorlu bir süreçti

Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Çok zorlu bir süreçti

Oyuncu Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuş, 2021 yılında da minik kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özge Özder, son paylaşımıyla kötü haberi duyurdu. Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz hastanelik oldu. İşte Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz'ün son sağlık durumu...

02.02.2023, 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023, 16:20

Özge Özder'in müzisyen eşi Sinan Güleryüz'ün apandisti patladı. 2 gün boyunca patlak apandisitle gezen Güleryüz hemen ameliyata alındı.

Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Çok zorlu bir süreçti

2.5 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlına kavuşan Güleryüz taburcu edildi.

Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Çok zorlu bir süreçti

Özge Özder eşinin son sağlık durumunu paylaştı:

Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Çok zorlu bir süreçti

'Sinan çıktı çok şükür. Eve geçtik. İyi daha da iyi olacak. 'Neyi var' diye merak edenlere; Apandisti patladı.

Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Çok zorlu bir süreçti

Patlamakla kalmadı 48 saatten fazla patlak bir apandisle gezdi. Bunun sonucunda her yer saçılan zehirle dolmuş oldu. Zor bir süreçti çok şükür geçti.'

Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Çok zorlu bir süreçti

Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Özder eşi ile çekildiği bu fotoğrafı da '2 saatlik ameliyat, karında 3 delik yatakta bir hafta zorlu süreç verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi.' notuyla yayınladı.

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