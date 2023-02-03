Aldatmak dizisinin Burcu’su apar topar ameliyata alındı

Aldatmak dizisinin Burcu'su sevenlerini korkuttu.
Omuriliğinde tümör tespit edilen oyuncu apar topar ameliyata alındı. Peki Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl?
Oyuncu, yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.
AMELİYATI TAM 6 SAAT SÜRDÜ
Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün özel bir hastanede omurilik tümörü ameliyatı oldu.
Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı.