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Haberler Magazin Aldatmak dizisinin Burcu'su apar topar ameliyata alındı

Aldatmak dizisinin Burcu'su apar topar ameliyata alındı

Atv'nin ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Aldatmak'ın Burcu'su Merve Altınkaya, apar topar ameliyata alındı. Omuriliğinde tümör tespit edilen oyuncunun ameliyatı 6 saat sürdü. Peki Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl? İşte Aldatmak dizisinin Burcu'su Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu...

03.02.2023, 12:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023, 12:40

Aldatmak dizisinin Burcu'su sevenlerini korkuttu.

Aldatmak dizisinin Burcu’su apar topar ameliyata alındı

Omuriliğinde tümör tespit edilen oyuncu apar topar ameliyata alındı. Peki Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl?

Aldatmak dizisinin Burcu’su apar topar ameliyata alındı

Oyuncu, yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.

Aldatmak dizisinin Burcu’su apar topar ameliyata alındı

AMELİYATI TAM 6 SAAT SÜRDÜ

Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün özel bir hastanede omurilik tümörü ameliyatı oldu.

Aldatmak dizisinin Burcu’su apar topar ameliyata alındı

Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı.

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