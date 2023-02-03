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Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hastanelik oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kaza geçirdi. Ciddi şekilde yaralanan Kerim Rahmi Koç, özel uçakla İstanbul'a getirildi ve ailesine ait olan hastaneye yatırıldı.

03.02.2023, 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023, 11:07

Koç Ailesi, önceki gün akrabaları olan Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un Londra'daki ölüm haberiyle yıkılmıştı. Dün de Aslı Hanım'ın kuzeni Ali Koç'un oğlu kayak kazası geçirip hastaneye kaldırıldı.

Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç hastanelik oldu

Kerim Rahmi Koç, tatile gitmeden önce, merhum amcası Mustafa Koç'un ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak'ta, kabri başında düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç hastanelik oldu

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.

Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç hastanelik oldu

Özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırılan Kerim Rahmi'nin yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verilecek.

Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç hastanelik oldu

Bu arada babası Ali Koç da, 2016'da yine ailece gittikleri Courchevel'deki sömestr tatilinde kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı. İstanbul'a getirilen Ali Bey'in omzuna operasyonla çivi takılmıştı.

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