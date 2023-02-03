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Haberler Magazin Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai'de görüntülendi

Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai'de görüntülendi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşıyordu. İkili daha sonra evlilik kararıylayla herkesi şaşırtmış ardından da sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Çift, ayrılığa dayanamadı. Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw Dubai'de işte bakın nasıl görüntülendi...

03.02.2023, 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023, 10:57

Türkiye'nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu.

Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai’de görüntülendi

Mayıs ayından bu yana Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan, birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan ikili yollarını ayırma kararı almıştı.

Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai’de görüntülendi

Khoshnaw'ın, ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, sona ermişti.

Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai’de görüntülendi

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu olduğu biliniyordu.

Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai’de görüntülendi

Meğer çiftin ayrılık nedeni, aşkın bitmesi ya da aralarındaki herhangi bir sorun değilmiş.

MEĞER AİLE BASKISI AYIRMIŞ...

Hürriyet'te yer alan habere göre aşık çift, Rassan Khoshnaw'ın ailesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış. Khoshnaw Ailesi, 22 yaş fark nedeniyle oğullarının Ebru Gündeş'le evlenmesine karşı çıkmış.

Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai’de görüntülendi

Ancak aşk galip geldi! Çift, Dubai'de barışmalarını kutlarken, ünlü bir İtalyan restoranında objektiflere takıldı. Kutlama tatilinden bir detay daha ortaya çıktı.

Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai’de görüntülendi

Ebru Gündeş'in kızı Alara da tatile eşlik ediyor. Alara'nın, annesinin sevgilisi Rassan Khoshnaw ile tanıştığı ve çok iyi anlaştığı gelen bilgiler arasında...

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