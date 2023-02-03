Ayrılığa dayanamadılar! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai’de görüntülendi

Türkiye'nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu.
Türkiye'nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu.
Mayıs ayından bu yana Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan, birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan ikili yollarını ayırma kararı almıştı.
Khoshnaw'ın, ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, sona ermişti.
İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu olduğu biliniyordu.
Meğer çiftin ayrılık nedeni, aşkın bitmesi ya da aralarındaki herhangi bir sorun değilmiş.
MEĞER AİLE BASKISI AYIRMIŞ...
Hürriyet'te yer alan habere göre aşık çift, Rassan Khoshnaw'ın ailesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış. Khoshnaw Ailesi, 22 yaş fark nedeniyle oğullarının Ebru Gündeş'le evlenmesine karşı çıkmış.
Ancak aşk galip geldi! Çift, Dubai'de barışmalarını kutlarken, ünlü bir İtalyan restoranında objektiflere takıldı. Kutlama tatilinden bir detay daha ortaya çıktı.
Ebru Gündeş'in kızı Alara da tatile eşlik ediyor. Alara'nın, annesinin sevgilisi Rassan Khoshnaw ile tanıştığı ve çok iyi anlaştığı gelen bilgiler arasında...